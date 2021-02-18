"Протягом більшої частини матчу ми контролювали хід гри. У нас було мало моментів, але в першому таймі ми грали краще, Буяльський міг двічі забити головою. Ми добре грали і повели в рахунку, але тут вони забили. Звичайно, це невдало для нас – голи на виїзді дуже важливі.

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Звичайно, мені було важко, тому що я не звик до такого холоду, але з цим потрібно просто змиритися і грати. У нас є час краще підготуватися до матчу-відповіді. Вони знають, що їм досить нульової нічиєї для виходу в наступне коло, тому я не думаю, що вони будуть багато атакувати. Нам потрібно зіграти в розумний футбол і використовувати свої моменти. Якщо ми заб'ємо першими, ситуація відразу повністю зміниться", – цитує Де Пену офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

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