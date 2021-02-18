"Поєдинок вийшов важким. Погано, що пропустили. Перемагали з рахунком 1:0, все було нормально. Пропустили зі стандарту дурний гол. На цьому протистояння не завершене. Ще є гра на виїзді, тому потрібно добре підготуватися і зробити правильні висновки.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Пропущений гол? Ніби й м'яч летів надто довго і влучив у голову гравцю Брюгге. Мені це здалося прикрим. У них за весь матч жодного моменту – з гри нічого не створили. Я свого гравця тримав, схопив і бачив, що м'яч летить у нашу зону. Розумів, що він вистрибнути не зможе, бо я його тримаю. М'яч влучив у голову Мехеле, а голкіпер трішки вийшов, і його перекинули. Будемо розбиратися і дивитися цей момент детальніше завтра.

Потрібно було грати по м'ячу і на випередження, щоб не дати завдати удару. Ми і на зборах пропускали зі стандартів. Взагалі при кутових потрібно уважніше грати. Пропускати такі голи при такій грі, я вважаю, не дозволено. Згоден, що це більше моя провина, бо з цим суперником я грав. Що було потім і як він влучив, це вже збіг обставин. Потрібно на виїзді відіграватися і забивати", – сказав Бєсєдін в ефірі телеканалу "Футбол".

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