"Для Динамо була важка гра. Вона проходила в центрі поля з мінімумом моментів. Може, Динамо трохи ближче було до перемоги завдяки двом ударам головою Буяльського. Але Брюгге зараз грає в чемпіонаті і перебуває в накаті.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Динамо ж не вистачає швидкості в роботі з м'ячем. Обіграти Брюгге в технічній майстерності було важко, а у фізичному стані гравці Брюгге перевершували Динамо.

Шанси у киян є і вони хороші. Є ще тиждень до матчу, гра в чемпіонаті України. У Бельгії погода повинна бути трохи кращою. Там вже гравці будуть у кращій фізичній формі. Видно сьогодні було, що ноги ще не бігли після зборів. Я вірю, що Динамо там заб'є", – поділився Бєлік у програмі Шлях до Гданська.

Нагадаємо, Динамо вдома розписало нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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