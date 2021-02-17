Таке рішення МОЗ України спричинене спалахом COVID-19 у бельгійській команді, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Повідомлення про додаткове тестування отримали не тільки обидві команди, але й УЄФА. Цікаво, що раніше у такій ситуації опинилось Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони, який проходив у Іспанії.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.

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