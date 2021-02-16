"Підготовка поля велася постійно. Поле не зимувало, а активно готувалося до відновлення сезону, постійно підігрівалося, накривалося спеціальним покриттям, освітлювалося лампами. Регулярно проводився підсів газону, аерація, вносилися добрива, тобто відбувався повний спектр робіт, тож періоду "сплячки" у нас не було. Словом, до першого матчу ми готувалися завчасно. Звісно, погодні умови вплинули, під час морозів газон постійно перебував під накриттям, на ньому було достатньо снігу – 30-40 см. Механічно його не прибрали, а за допомогою котельні підігрівали поле та розтопили його – залишилося усього близько 2-х см. На вихідних цей сніг обережно прибрали з покривала щітками, щоб не пошкодити газон, потім прибрали накриття, провели покіс, нанесли розмітку та про всяк випадок підготували його до матчів. Оскільки погодні умови найближчими днями не покращяться, покіс та інші заходи пізніше буде небезпечно проводити. Зараз газон знову перебуває під покриттям.

Динамо – Брюгге: бельгійці втратили весь тренерський штаб і віце-капітана

На даний момент снігу на полі немає, газон підігрівається, температура поверхні +11-+13 градусів, незважаючи на те, що назовні морози -15 та навіть -19 вночі. Словом, ми готові проводити матч. Звісно, якщо температура опуститься та випадуть опади, це може вплинути на якість газону. Але наразі він перебуває в оптимальному стані, візуально покращивши свій вигляд після грудневих матчів. Густота трави збільшилася, тож матч із Брюгге маємо провести без екстраординарних ситуацій. Повторюся – гарантувати, що усе буде ідеально не можу, оскільки дуже низькі температури та опади можуть вплинути на якість поля, а у будь-якому випадку воно не замерзло, стабільне та придатне для якісного футболу.

Грати на морозі неприємно як для футболістів, так і для поля. Як би активно ми не користувалися підігрівом та не розігрівали поле до +15-+17-ти градусів, якщо надворі буде хоча б -10 градусів поверхня не замерзатиме, не буде твердою, але різниця температур дасться взнаки, і кінчики трави підмерзатимуть, а, можливо, і чорнітимуть. Крім того, газон легше піддаватиметься мікророзривам та травматичності. Адже мінусова температура аж ніяк не сприяє еластичності. Але можу запевнити, що ми зі свого боку на 110% зробимо усе можливе, щоб поле було у найкращому стані, наскільки це можливо. Але, повторюся, у випадку морозу у день гри, як би ми не старалися, газон не буде таким ідеальним, яким би він міг бути при нульовій чи плюсовій температурі. Загалом же при нинішніх погодних умовах він має проявити себе досить добре.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч Ліги Європи

Ми сподіваємося, що тренування Брюгге не буде, а якщо і буде, то носитиме полегшений характер. Думаю, гравці та тренерський штаб мають бути самі зацікавлені у тому, щоб поле було належної якості під час матчу, тож не стануть його навантажувати. Якщо у середу буде повноцінне тренування, а у четвер – матч, яким би чудовим не було поле, воно все рівно буде пошкодженим при таких низьких температурах. Тож для збереження хорошої якості покриття, бажано мінімізувати будь-яке навантаження, якомога довше тримати його накритим та відкривати лише у разі необхідності, перед самим матчем. Словом, зараз поле бажано поберегти, в іншому випадку відновити газон у таких зимових умовах просто нереально. Тож наше завдання зберегти те, що було напрацьовано за увесь цей період.

Останнім часом я дуже активно моніторю прогнози погоди. За останніми даними вже найближчої суботи морози почнуть спадати, а оскільки наступний матч у нас відбудеться у неділю, думаю, усе буде гаразд. Надалі температура може знову трохи опуститися, але, якщо не буде заморозків до -15-20 градусів, а лише -1-2 градуси, поле переноситиме такі обставини набагато легше", – цитує Стельмаха офіційний сайт Динамо.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди