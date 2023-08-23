Український блогер Антон Скуратов прокоментує перший матч кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Бешикташ на клубному YouTube-каналі "біло-синіх".

Динамо – Бешикташ: Луческу може отримати серйозне підсилення на матч Ліги конференцій

У прямій трансляції гру можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі Динамо і телеканалі 2+2. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом, а стартовий свисток дасть англійський арбітр Даррен Інгленд.

Нагадаємо, аби вийти на Бешикташ, Динамо довелось здолати Аріс. У першому поєдинку перемогу святкували греки (1:0), а у матчі-відповіді кияни на останніх хвилинах перевели гру в овертайми (2:1), і були влучнішими у серії пенальті.

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