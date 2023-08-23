Українські фанати просто зобов'язані підтримати Динамо у матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа.

24 серпня команда Луческу прийматиме турецький гранд у Бухаресті. Стартовий свисток – о 20:00 за Києвом. Результат двоматчевої дуелі визначить володаря путівки до групового етапу ЛК.

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