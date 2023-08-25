"Хтось скаже, що я чіпляюся до суддівства, але з такими помилками – ми чемпіони за скасованими м’ячами. З Бенфікою було минулого року, зараз… Де вони бачили цю лінію? Відмотали назад хвилину гри, щоб угледіти там якийсь офсайд. Та й пенальті, коли м’яч з близької відстані змінив напрямок і гравець Бешикташа головою влучив у руку Попова… Тобто рішення судді ухвалювали на користь суперника.

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Загалом, гра була хорошою з нашого боку. Якщо виключити ці помилки, які на жаль, повторюються… Це мене найбільше розчаровує, що я про це говорю, але помилки допускаються. Була хороша гра з обох сторін. Ми домінували, мали хороші моменти зі взяттям воріт. Але ці моменти зі скасованим м’ячем і важко повернутися в гру. Ми це зробили, молодці. Але результат залишається результатом. Задоволений грою, але незадоволений результатом і нашими помилками.

У нас ще залишається шанс. Ми сьогодні добре зіграли проти сильного суперника, який в технічному та фізичному плані, можливо, був кращим. Але ми завдяки організації гри, самовіддачі та єдності зіграли гідно з цим суперником і так само гратимемо у Стамбулі. У нас є свої позитивні моменти, але потрібно виключити помилки в обороні, через які ми пропускаємо голи. Ми повинні грати в свою гру, протипоставити супернику свою комбінаційну гру і вірити, що ми зможемо добитися перемоги.

Підтримка в Румунії? Тяжко просити у вболівальників підтримки, коли грає інша команда, адже вони вболівають за іншу команду, яку люблять. У цьому плані не можна нікого звинувачувати. Звичайно, ми відчували підтримку, але, можливо, хотілося бачити її у більшому ступені. Шкода, що не віддячили вболівальникам хорошим результатом. Є ще друга гра. Я сподіваюся, що ми зіграємо добре, пройдемо і повернемося назад до Бухареста грати груповий етап", – наводить слова Луческу Динамоманія.

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