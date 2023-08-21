Захисник Динамо Денис Попов, який травмувався у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги конференцій з грецьким Арісом (2:1), близький до того, аби повернутися на поле, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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За інформацією джерела, 24-річний футболіст має шанс зіграти у першому матчі проти Бешикташа у боротьбі за вихід у груповий турнір третього за силою євротурніру. Зазначається, що Денис поки ще тренується індивідуально, але вже активно працює з м'ячем. Шанси повністю відновитися до поєдинку з турками у нього є, але визначальними стануть найближчі дні.

Нагадаємо, перша гра з Бешикташем відбудеться у четвер, 24 серпня, у Бухаресті на стадіоні Джулешті (нині – Супербет Арені). Початок зустрічі о 20:00. Матч-відповідь за тиждень – 31 серпня.

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