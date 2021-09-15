Голкіпер Динамо Денис Бойко став найкращим гравцем команди у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0) за даними SofaScore і WhoScored.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

33-річний кіпер провів на полі увесь матч, втримав свої ворота на замку і зробив 4 сейви. Як наслідок, він отримав оцінки 7,7 і 7,6 відповідно.

До слова, SofaScore також поставив 7,5 балів Віталію Миколенку і по 7,2 бала Томашу Кендзьорі і Миколі Шапаренку. Натомість WhoScored оцінив гру Шапаренка у 7,4 бала, а Миколенка у 7,2 бала. Всі інші футболісти отримали оцінки нижче.

Нагадаємо, Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з Бенфікою. Микола Шапаренко вже у доданий час забив, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

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SofaScore:

WhoScored: