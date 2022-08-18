Стали відомі оцінки, які отримали гравці Динамо та Бенфіки за виступ в очній зустрічі.

За версією Sofascore, найкращим у складі Динамо в поєдинку з Бенфікою став Ілля Забарний – виступ оборонця оцінили у 7,1. Найближчі переслідувачі – Шапаренко, Попов та Вівчаренко – по 7,0.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Найгірший бал в активі Шепелєва – хавбека оцінили в 5,9 бала. Цікаво, що у Бенфіки найкращим став Жоау Маріу – 8,1 бала. Яремчука ж оцінили у 6,6.

Зазначимо, що Динамо програло Бенфіці в першому матчі за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів (0:2). Матч-відповідь відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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