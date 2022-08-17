У Португалії не надто відповідально поставилися до представлення київської команди перед поєдинком кваліфікації ЛЧ проти Бенфіки.

Журналісти Correio da Manhã спрогнозували вибір Рогера Шмідта і Мірчі Луческу на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Лодзі. Португальці, на відміну від своїх сусідів з Іспанії, написали всі прізвища наших футболістів правильно.

Динамо – Бенфіка: де дивитися матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Однак без конфузу все ж не обійшлося. У стартовому складі Динамо на позиції лівого вінгера зазначений... Беньямін Вербіч. Як відомо, словенець ще наприкінці липня перейшов у грецький Панатінаїкос і вже не грав у третьому раунді кваліфікації проти Штурма.

Що стосується Бенфіки, то у стартовому складі "орлів" не бачать Романа Яремчука. На думку португальських журналістів, Рогер Шмідт довіриться атакувальному дуету Гонсалу Рамуш – Рафа Сілва.

Матч Динамо Київ – Бенфіка стартує о 22:00. Поєдинок у Португалії відбудеться 23 серпня. Переможець зіграє в групі Ліги чемпіонів, а той, хто програє – у груповому турнірі ЛЄ.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів