"Я дуже радий, що Бенфіка зіграє у групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. Динамо я оцінюю на тому ж рівні, що і Баварію з Барселоною. 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить.

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Однак у Бенфіки є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника. Не можна дивитися на Динамо як на найслабшу команду в групі. Це не так.

З ними працює один з найбільш кваліфікованих тренерів світу. Я дуже поважаю Мірчу Луческу. Ми повинні перемагати, але проти нас зіграє топ-команда. Я однаково оцінюю Динамо, Барселону і Баварію. Я хочу виграти і у киян, і у каталонців, і у мюнхенців", – цитує Жезуша A Bola.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЛЧ Динамо приймає Бенфіку, матч запланований на 14 вересня, початок о 22:00.

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