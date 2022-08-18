"Кого в складі Динамо можна виділити? На мою думку, Караваєва. Він не нападник, але більше націлений на ворота. Інші я не розумію, в який футбол грають. Олександр завжди націлений на ворота суперника. Цим він мені особливо подобається.

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Правильно зробив Мірча Луческу, що замінив Циганкова на Караваєва. Після зробленої помилки Віктор психологічно не був готовий продовжувати гру. Він не вольовий гравець, як Сидорчук, чи Забарний. Циганков – технічний, щось в ньому є, але в топ-команду його не візьмуть. Я думаю, що йому буде важко грати на Заході. Особливо в англійському чемпіонаті", – відзначив Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Зазначимо, що Динамо програло перший матч Бенфіці, пропустивши два м'ячі. Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні. Караваєв же відзначався голами в протистояннях з Фенербахче та Шутрмом.

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