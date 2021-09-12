Головним арбітром поєдинку між Динамо та Бенфікою буде англієць Ентоні Тейлор, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Гері Бесуік і Адам Нанн. Четвертим рефері буде Крейг Поусон, а за VAR відповідатиме Кріс Кеванах.

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До слова, Тейлор вже працював з українськими командами у поточному сезоні. Він обслуговував матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів між Шахтарем і Монако (2:2).

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Бенфікою відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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