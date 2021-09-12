Динамо – Бенфіка: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме арбітр, який пропустив Шахтар у груповий етап
УЄФА призначив арбітрів на перші матчі групового раунду найпрестижнішого євротурніру.
Головним арбітром поєдинку між Динамо та Бенфікою буде англієць Ентоні Тейлор, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Динамо – Бенфіка: команда Яремчука змінила плани перебування у Києві
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Гері Бесуік і Адам Нанн. Четвертим рефері буде Крейг Поусон, а за VAR відповідатиме Кріс Кеванах.
Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.
До слова, Тейлор вже працював з українськими командами у поточному сезоні. Він обслуговував матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів між Шахтарем і Монако (2:2).
Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Бенфікою відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок зустрічі о 22:00.
Яремчук залякує Динамо черговим голом – Бенфіка провела феєричну репетицію перед Лігою чемпіонів