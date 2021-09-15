"Грали проти сильного суперника. Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти і забили, то я був би задоволений результатом. А так залишився осад.

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Зрозуміло, що домінувала Бенфіка. Ми віддали ініціативу супернику, щоб згрупуватися і діяти компактно в обороні. Не хотіли залишати вільні зони між лініями. Планували створити проблеми супернику, шукати свої моменти. На жаль, наш гол скасували, ще був момент у Вербіча, який не підлаштувався під м'яч і не зміг забити у порожні ворота.

Вважаю, що це позитивний результат. Дає надію те, що ми не пропустили, це важливо. Пам'ятаю, як в часи роботи з Шахтарем ми вдома проти Шальке зіграли 0:0. Всі були розчаровані, а я був задоволений тим результатом. Потім ми поїхали в Гельзенкірхен і обіграли їх 3:0. Суперник мусив атакувати і відкривати зони. Можливо, те саме зробить Бенфіка у себе вдома. А ми повинні захищатися і шукати свого щастя біля чужих воріт.

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Якщо VAR всі придумали і застосували, то що я можу вчинити? Якщо було поза грою, то це наша помилка, не треба туди потрапляти. Тут нема що коментувати.

Хочу нагадати, що гравці суперника коштують великих грошей. Швидкі, технічні, вони можуть легко обіграти 2-3 суперників. Позаду два досвідчені захисники віком за 30, які немало пограли на міжнародному рівні. Ми мали дуже мало часу на підготовку. У нас грає багато молодих хлопців, випускників академії. Вони перейнялися цією ідеєю, вони ростуть, виконують все, що я вимагаю. Це помітно на полі. Я дуже задоволений їхньою реакцією на мої вказівки. Різниця між молодим і досвідченим гравцем помітна відразу. Ми почали дуже обережно, припускалися багатьох помилок. Скажімо так, нас придавило відповідальністю цієї гри. У цьому й різниця між нами і суперником. Але ми могли зіграти лише так, зараз ми на різних рівнях досвіду і якості", – резюмував Луческу на прес-конференції.

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