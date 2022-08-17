Тренерський штаб Бенфіки отримав ще одну кадрову проблему перед матчем проти Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кілька днів перед матчем було побоювання, що не зможе зіграти Давід Нерес. Проте Рогер Шмідт запевнив, що екс-хавбек Шахтаря готовий на 100%. Тепер у наставника Бенфіки інша проблема.

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За інформацією португальського видання Record, передігрове тренування пропустив Гонсалу Рамуш. Нападник займався індивідуально і ризикує не зіграти проти Динамо. Щоправда, до заявки португалець потрапив.

Якщо Рамуш таки не зможе зіграти, це стане шансом проявити себе для Романа Яремчука. Після переходу Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль очікувалося, що саме українець стане основним форвардом Бенфіки. Однак португалець на старті сезону демонструє чудові результати. Рамуш забив 4 голи та віддав 3 асисти у чотирьох матчах.

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