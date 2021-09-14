Колишній гравець збірної України Іван Гецко аргументував, чому Мірчі Луческу варто поставити у напад Дениса Гармаша на матч 1-го туру Ліги чемпіонів з Бенфікою.

"Останніми днями у ЗМІ розгорнулася ціла дискусія, кому Мірча Луческу довірить місце на вістрі атаки. Мій вибір – Денис Гармаш. Знаю, що вистачає експертів, які мають думку, що у цього досвідченого півзахисника недостатньо навичок, щоб виконати роль "наконечника".

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Я ж так не вважаю. Гармаш – цілеспрямований, ухвалює нестандартні рішення, вміє зіграти на випередження. Що ще треба для нападника? Якщо Мірча Луческу довіриться Гармашу, то у мене є передчуття, що він обов'язково заб'є.

Динамо зараз перебуває у бойовій спортивній формі, і я вірю, що сьогодні кияни досягнуть свого. Тільки потрібно спробувати зіграти компактно, щільно зустрічати суперника, нав'язати йому жорстку боротьбу і все має вийти", – цитує Гецка Meta-ratings.

До слова, Динамо і Бенфіка зіграють матч 1-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 вже сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 22:00.

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