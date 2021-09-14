Колишній тренер Шахтаря Нуну Кампуш, який працював у штабі Паулу Фонсеки, назвав трьох найнебезпечніших футболістів Динамо перед очним поєдинком проти Бенфіки.

"Перший – це Миколенко, який грає ліворуч. Це футболіст із дуже хорошим темпом, який бере участь у багатьох атакувальних ситуаціях, а тому за ним слід дивитися.

Забарний порівняв захисні редути Динамо і Бенфіки перед очним протистоянням в ЛЧ

Потім потрібно виділяти Циганкова. Він дуже добре б'є, йому не можна давати простір. Також Віктор віддає діагоналі, які роблять його дуже небезпечним. Зрештою, не можна забувати про Карлоса Де Пену. Він дуже добре б'є з-за меж штрафного майданчика", – цитує Кампуша Rádio Renascença.

До слова, Динамо і Бенфіка зіграють матч 1-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 вже сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 22:00.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу Ліги чемпіонів