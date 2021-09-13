Вже завтра, 14 вересня, Динамо проведе свій перший матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" буде Бенфіка.

Динамо – Бенфіка: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме арбітр, який пропустив Шахтар у груповий етап

Сьогодні зранку португальська команда провела фінальне тренування на базі клубу перед вильотом в Україну. Цікаво, що в роботі не брали участі два основні гравці Бенфіки – захисники Андре Алмейда і Лукас Веріссімо, повідомляє Record.

Перший відновлюється після травми стегна, а другий отримав додатковий відпочинок після матчів за збірну Бразилії. Варто зазначити, що у останнього немає шансів зіграти з Динамо через дискваліфікацію. Пропустить поєдинок і основний кіпер Бенфіки Міле Свілар – замість нього Жорже Жезуш взяв молодого Лео Кокубо. Форвард збірної України Роман Яремчук в строю і готується до зустрічі з колишньою командою.

Нагадаємо, матч Динамо – Бенфіка стартує о 22:00.

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