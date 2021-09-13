Динамо – Бенфіка: двоє основних гравців команди Яремчука пропустили тренування перед матчем з киянами
Португальський клуб продовжує підготовку до поєдинку з підопічними Мірчі Луческу.
Вже завтра, 14 вересня, Динамо проведе свій перший матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" буде Бенфіка.
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Сьогодні зранку португальська команда провела фінальне тренування на базі клубу перед вильотом в Україну. Цікаво, що в роботі не брали участі два основні гравці Бенфіки – захисники Андре Алмейда і Лукас Веріссімо, повідомляє Record.
Перший відновлюється після травми стегна, а другий отримав додатковий відпочинок після матчів за збірну Бразилії. Варто зазначити, що у останнього немає шансів зіграти з Динамо через дискваліфікацію. Пропустить поєдинок і основний кіпер Бенфіки Міле Свілар – замість нього Жорже Жезуш взяв молодого Лео Кокубо. Форвард збірної України Роман Яремчук в строю і готується до зустрічі з колишньою командою.
Нагадаємо, матч Динамо – Бенфіка стартує о 22:00.
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