"Мій прогрес? Звичайно, я не завжди був задоволений своєю грою в минулому сезоні, скажу чесно. Я хотів показати, на що здатен, і повернутися на той рівень, на якому був до травми. Я віднайшов ритм минулого сезону, а тепер знову повернувся до гарних виступів.

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Вакцинація? Мені також зробили щеплення. Звичайно, я спілкуюся з хлопцями, які не вакциновані. Я хотів би зіграти з ними знову. Проблеми з захистом? Це стосується не тільки лінії оборони. Захист – це питання команди. Ми над цим працюємо, багато говоримо про це з тренером і хочемо стати кращими", – наводить слова Сане офіційний сайт Баварії.

Додамо, що Лерой у поточному сезоні став однією з головних зірок Баварії – у 19 матчах вінгер забив 8 голів та віддав 10 асистів.

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