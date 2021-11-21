УЄФА призначив суддів на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між українською та німецькою командами.

Головним арбітром поєдинку між Динамо та Баварією буде турок Халіл Мелер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Суркіс знайшов потужну мотивацію для Динамо на матч з Баварією

Допомагати 35-річному рефері будуть співвітчизники – Мустафа Ейсой та Ібрахім Уярджан. Четвертий рефері – Арда Кардешлер. За VAR відповідатиме Мете Калкаван.

Вболівай, переживай справжні емоції під час Ліги чемпіонів разом з друзями та улюбленою Żubrówka! Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

До слова, динамівці вже мають досвід співпраці з Мелером – у жовтні 2019-го він зафіксував домашню нічию Динамо у матчі з Копенгагеном (1:1) у рамках групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

Чорноморець – Динамо: Вітінью і Гармаш сяють, новий найкращий асистент УПЛ – шедеври і пародія, безнадійна оборона