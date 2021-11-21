Динамо – Баварія: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме бригада арбітрів з Туреччини
УЄФА призначив суддів на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між українською та німецькою командами.
Головним арбітром поєдинку між Динамо та Баварією буде турок Халіл Мелер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Допомагати 35-річному рефері будуть співвітчизники – Мустафа Ейсой та Ібрахім Уярджан. Четвертий рефері – Арда Кардешлер. За VAR відповідатиме Мете Калкаван.
До слова, динамівці вже мають досвід співпраці з Мелером – у жовтні 2019-го він зафіксував домашню нічию Динамо у матчі з Копенгагеном (1:1) у рамках групового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.
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