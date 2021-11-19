Німецький клуб вирішив обмежити своє перебування у столиці України.

У вівторок, 23 листопада, Динамо на НСК Олімпійський в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів прийматиме Баварію.

Динамо – Баварія: чемпіон Німеччини зазнав серйозної втрати перед ключовим для киян матчем Ліги чемпіонів

За повідомленням Meta Ratings, в рамках підготовки до гри з командою Мірчі Луческу "ротен" не проводитимуть передматчеве тренування у Києві.

Делегація баварського клубу прибуде до Києва 22 листопада о 18:00 в аеропорт Жуляни, звідки вирушить до готелю Хаятт. Очікується, що до Мюнхена німецька команда повернеться наступного дня після матчу.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 19:45. Після 4-х турів Баварія у турнірній таблиці групи Е йде без втрат, набравши 12 очок. Динамо з 1 пунктом останнє.

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