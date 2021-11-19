Захисник Баварії Йозуа Кімміх вдруге впродовж двох тижнів буде змушений відбути карантин, повідомляє Kicker.

Кімміх підірвав Німеччину відмовою вакцинуватися – аргументи лідера Баварії

Вперше 26-річний гравець потрапив на самоізоляцію 8 листопада, після контакту з інфікованим Нікласом Зюле. Відбувши необхідний термін Кімміху знову доведеться пропустити певний період – він контактував з особою, в якої виявили COVID-19.

В якості запобіжного заходу Йозуа був відсутній на тренуванні Баварії у четвер вранці. Тепер, коли ПЛР-тест дав позитивний результат, лідер Баварії, який відмовляється від щеплення, змушений пропустити 7 днів. Як наслідок, Кімміх, який вже пропустив матчі збірної Німеччини проти Ліхтенштейну (9:0) та Вірменії (4:1), не зіграє проти Аугсбурга у Бундеслізі та Динамо у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, поєдинок з киянами відбудеться на НСК Олімпійський 23 листопада о 19:45.

Чорноморець – Динамо: анонс матчу УПЛ