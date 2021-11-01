"Ця гра дуже важлива. Якщо ми виграємо, наша доля знову буде в наших руках. Всі ми знаємо, наскільки це буде складно через переліт та погоду. В Іспанії Динамо ускладнило нам життя, у Києві буде так само. Проте команда готова психологічно та фізично.

Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Серхі

Команда бачить, що деякі важливі гравці повертаються після травм. Френкі Де Йонг та Рональд Араухо – ключові гравці для нас, а Ансу Фаті та Усман Дембеле – гравці, які здатні робити результат. Добре, що вони повернулися", – цитує Гарсію офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, що матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок поєдинку о 22:00.

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