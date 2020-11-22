Словенець Матей Юг буде головним рефері поєдинку 4-го туру ЛЧ, який пройде 24 листопада на НСК Олімпійський.

40-річний Юг вже одного разу працював на матчі киян – у 2018-му він судив домашній поєдинок Ліги Європи проти грецького АЕКа (0:0, кияни пройшли далі завдяки виїзному голу).

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Асистентами Юга будуть Матей Жуніч та Роберт Вукан. Четвертий рефері – Нейц Казатовіч. Усі вони теж представляють Словенію. А от за VAR відповідатиме німець Саша Штегеманн, якому допомагатиме словак Юре Прапротнік, інформує офіційний сайт УЄФА.

Матч Динамо – Барселона пройде 24 листопада в Києві. Поєдинок стартує о 22:00 та відбудеться на порожньому НСК Олімпійський. Після трьох турів каталонці набрали 9 очок та очолюють квартет, а Динамо з одним пунктом йде третім, випереджаючи Ференцварош лише завдяки кращій різниці голів.

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