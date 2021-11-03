Динамо – Барселона: післяматчева прес-конференція Луческу – жах реалізації, несправедливість поразки і "невдячність" VAR
Керманич київського Динамо Мірча Луческу відповів на запитання журналістів після поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони (0:1).
"На жаль, не змогли реалізувати створені моменти. Ми мали нагоди забити, а от використати їх не змогли. Ми потрапили в справді складну групу. Намагаємося зростати, досягнути їхнього рівня. Ми забиваємо багато в чемпіонаті, але тут складніші команди – в таких моментах не вдається забити. Ми поки не дотягуємо до цього рівня.
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Сьогодні заслуговували на нічию. Ми грали на рівних із Барселоною. Грали сміливіше, ніж у попередніх матчах. Впевнено контролювали м’яч, активно йшли вперед. Нічия була б справедливою. У першому матчі нам не вистачало сміливості, впевненості. Ми добре тоді організували гру в обороні, намагалися нейтралізувати сильні сторони суперника. Гірше було в атаці, не могли довести атаки до воріт суперника. У Барселоні втрачали м’яч на своїй половині.
Сьогодні зіграли сміливіше. Молоді Забарний і Сирота сьогодні добре розпочинали атаки, розігрували зайвого. Від матчу до матчу вони прогресують, набувають досвіду. Впевнений, що і проти Баварії ми зіграємо добре. Не гарантую, що переможемо, але добре зіграємо. Думки про VAR не змінив. Помилки – частина футболу, тож без відеоасистента було б краще", – резюмував Луческу на прес-конференції.
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