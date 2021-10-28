Керівництво іспанської Барселони визначилося з фахівцем, який готуватиме "блаугранас" до найближчих матчів Прімери та Ліги чемпіонів.

Тимчасовим керманичем каталонців стане Серхі Бархуан, стверджує ElDesmarque.

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Нині 49-річний фахівець працює з Барселоною B. Дубль "блаугранас" із Серхі на чолі йде в середині турнірної таблиці третього дивізіону. Вихованець Барси раніше тренував Рекреатіво, Альмерію, Мальорку, китайський Чжецзян Грінтаун.

Відзначимо, що Серхі Бархуан захищав кольори каталонців у 1993-2002 рр. У груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98 він двічі виходив проти Динамо та був вилучений у поєдинку на Камп Ноу, який завершився тріумфом киян (4:0).

До слова, в 12-му турі Ла Ліги Барселона прийме Алавес (30 жовтня), а потім зустрінеться із Динамо в 4-му турі ЛЧ у Києві (2 листопада).

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