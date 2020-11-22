Барселона вирішила максимально обмежити своє перебування в Україні, побоюючись коронавірусу. Іспанська команда проведе передматчеві заняття та прес-конференцію в рідному місті.

Прес-конференція Мірчі Луческу та одного із гравців Динамо вже традиційно відбудеться на клубній базі в Кончі-Заспі. Початок – 23 листопада о 17:00. О 17:30 розпочнеться передматчеве тренування динамівців, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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А от Барселона вирішила провести свої передматчеві заходи в Іспанії. Прес-конференція Рональда Кумана пройде близько обіду 23 листопада на тренувальній базі клубу. "Блаугранас" побоюються зростання кількості інфікованих COVID-19 в Україні, тому вирішили максимально обмежити контакти в Києві.

Барса перебуватиме в столиці України трохи більше доби – тільки 30 годин. У понеділок, о 19:30, іспанська делегація прилетить до Києва та одразу вирушить в готель Hilton. Лише за 2 години до матчу Мессі та Ко залишать апартаменти та вирушать на стадіон. Одразу після гри Барселона вилетить додому, зазначає Mundo Deportivo.

Матч Динамо – Барселона пройде 24 листопада в Києві. Поєдинок стартує о 22:00 та відбудеться на порожньому НСК Олімпійський. Після трьох турів каталонці набрали 9 очок та очолюють квартет, а Динамо з одним пунктом йде третім, випереджаючи Ференцварош лише завдяки кращій різниці голів.

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