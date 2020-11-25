"На жаль, програли. Перший тайм був кращим, ми мали кілька шансів, але не реалізували їх. Після перерви Барса показала свій рівень. Гравці, які коштують такі суми демонструють, різницю у класі, якості та інших компонентах.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Після першо гола наші гравці опустили руки. Я незадоволений, що нам бракувало останнього пасу. Ми припустились багатьох помилок, але найбільше мене розчарувало, що ми програвали єдиноборства. Можливо, фарт був не на нашому боці.

Пенальті у моменті з Вербічем? Потрібно дивитись повтор, але я думаю, що пенальті був. У мене великий досвід, і як правило, у таких ситуаціях рефері свистить на користь сильнішої команди. В Каталонії суддя не призначив пенальті після фолу на Буяльському.

Заслужена перемога Барселони, але рахунок мене не влаштовує", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Динамо розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Ференцварош лише за додатковими показниками.

Барселона розтрощила Динамо резервним складом з 5 дебютантами і молоддю – команда Луческу вилетіла з ЛЧ