"Невже гравців треба мотивувати на матч із Барселоною? Я чув, що вони втратили деяких гравців, але Барселона є Барселона. Будь-який гравець, який приїхав сюди – якісний. Ми не маємо футболістів, відступні за якого рівні мільярду. Ми маємо якісних виконавців. Завтра це побачите.

Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Серхі

Відсутність Піке компенсує Гарсія. Це майбутнє Барселони. Він набагато молодший. Агуеро і так останнім часом не надто часто грав. Тим більше, що вони мають Депая. Наразі це ударна сила команди. Він добре грає та забиває. Звичайно, відсутність Мессі далася взнаки всьому клубу. З його відходом каталонці втратили у психології. Відсутність одного-двох гравців нічого не змінює у плані гри. Грають Динамо та Барселона. Дві команди. Впевнений, що завтра ми добре зіграємо.

Це буде ще Барселона Кумана чи вже нова команда? За три дні нічого не зміниш. Це не може бути нова Барселона. Завтра зіграють гравці, які готові фізично. Поки що жодних змін немає. Вони не виграли у Алавеса. У Барселони не всі гравці здорові, аби тренер поставив свій футбол. Завжди важко щось змінити за три дні. Серхі був готовий до звільнення Кумана. Рішення з його призначенням було ухвалене за годину.

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Наскільки важлива присутність уболівальників? Все залежить від того, яка група уболівальників підтримує команду. І як підтримує. Хотів би, що всі глядачі підтримували нашу команду та гнали її вперед. Ми мали складний графік, провели два виїзних матчі у Лізі чемпіонів. Добре зіграли вдома з Бенфікою і заслуговували на перемогу. Після цього були два складні виїзди до Мюнхена та Барселони. У цих матчах ми дали супернику перевагу та дозволили реалізовувати моменти через наші грубі помилки.

Розповів хлопцям, як у 2004 році приїжджала Барселона та дебютував Мессі. Шахтар виграв 2:0 завдяки божевільній самовіддачі та організації гри. У Барселони тоді теж був перехідний період. Та перемога дала великий поштовх у розвитку Шахтаря. Завтра ми повинні зробити все для того, щоб досягти позитивного результату. Ми потрапили до найскладнішої групи. У Баварії велика перевага над трьома командами, але все ще розігруватиметься. Вірю у своїх хлопців. Чекаю від них великої мотивації та гарної гри.

Відсутність Миколенка? Віталій вибув на два тижні чи більший термін. Вирішив подивитися на Шабанова, якщо щось трапиться з Караваєвим, який знає, як грати на цій позиції", – зазначив Луческу на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок поєдинку о 22:00.

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