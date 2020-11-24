"Це багато в чому визначальний поєдинок для обох суперників. Для Барселони – щоб оформити путівку в наступний раунд турніру, а для Динамо – щоб мати можливість продовжити боротьбу за цю путівку. У разі невдачі у киян вже не буде шансів на продовження боротьби в Лізі чемпіонів.

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Шанси є. І я хочу сказати, що, на мій погляд, підопічні Рональда Кумана не виглядають зараз явними фаворитами зустрічі, враховуючи їхні результати в Прімері. І перший матч в Іспанії вселив оптимізм в серця динамівських уболівальників. З нинішньою Барселоною не тільки можна грати, але й перемагати.

Поставлю на перемогу киян. Рахунок? 2:1. Повторюся, що ця перемога дасть ще шанс поборотися за вихід в наступний раунд Ліги чемпіонів, інакше доведеться сконцентруватися на тому, щоб вдало закінчити сам груповий турнір і вийти в плей-оф Ліги Європи, не пропустивши вперед угорський Ференцварош. Якщо команда покаже гідний футбол, але програє, ніхто камінь в город Динамо кидати не стане", – цитує Кузнєцова bookmaker-ratings.

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