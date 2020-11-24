Стало відомо, в яких комплектах екіпірування іспанська та українська команди вийдуть на поєдинок 4-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Вранці 24 листопада на столичному НСК Олімпійський пройшла передматчева нарада, під час якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють Барселона та Динамо.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", кияни вийдуть на поле в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками, а голкіпер гратиме у салатовому комплекті. Барселона проводитиме поєдинок у виїзному чорному екіпіруванні, а воротар – у помаранчевому.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Барса з максимальними показниками очолює квартет.

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