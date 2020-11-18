Київське Динамо звернулось до вболівальників перед матчем 4-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Матч Ліги чемпіонів Динамо – Барселона відбудеться у Києві без глядачів, інформує офіційний сайт киян.

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"Усі оголошення про продаж квитків, організацію туристичних поїздок на матч, тощо є шахрайством та обманом. Будьте пильними, не купляйте квитки у підступних брехунів та ошуканців, адже вони підробні. ФК Динамо Київ реалізацією квитків не займається.

Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів. Міністерство охорони здоров’я України вважає неможливим залучення глядачів на матч Динамо – Барселона. Тому за правилами безпеки та згідно з медичним протоколом, уболівальники на стадіон не допускатимуться", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів запланований на 24 листопада, початок о 22:00. Відзначимо, що кияни мають в активі 1 очко, а "блаугранас" очолюють групу G з 9 пунктами.

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