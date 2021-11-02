Лазарет Барселони поповнюється навіть у день матчу проти Динамо.

Захисник Сержиньйо Дест зазнав пошкодження і не вийде сьогодні на поле Олімпійського, стверджує Mundo Deportivo.

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В останніх матчах американець непогано виконував роль правого вінгера, і саме цю позицію йому прогнозували на поєдинок з Динамо. Тепер Серхі Бархуану доведеться шукати інші варіанти. На щастя для "блаугранас", Фаті, Дембеле і Депай готові до зустрічі.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона стартує о 22:00. Попередня зустріч завершилась мінімальною перемогою каталонців на Камп Ноу (1:0).

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