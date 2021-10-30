Іспанський клуб не планує проводити багато часу у столиці України.

Як відомо, 2 листопада Динамо прийматиме Барселону у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо – Барселона: доступ на матч Ліги чемпіонів обмежать через COVID-19

За повідомленням Meta Ratings, каталонці вирішили максимально скоротити термін свого перебування у Києві. У зв'язку з цим команда вже відмовилася від передматчевого тренування на НСК Олімпійський.

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Делегація Барселони прибуде до столиці України першого листопада о 19:30 і одразу вирушить до готелю. Лише наступного дня "блаугранас" зранку проведуть розминку на стадіоні ім. Баннікова. Іспанці не планують ночувати у Києві, тож одразу після матчу вирушать в аеропорт.

Нагадаємо, поєдинок між українською та іспанською командами стартує о 22:00.

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