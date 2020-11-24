Підопічні Рональда Кумана все ж наважилися покинути готель заради передматчевого заняття в столиці України.

Барселона потренувалася в Києві перед матчем ЛЧ / ФК Барселона

Барселона провела коротке тренування на столичній арені імені Валерія Лобановського. Температура повітря на момент заняття складала 8 градусів тепла, а от на момент початку гри очікується лише +4, повідомляє Mundo Deportivo.

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Грізманн, тер Штеген та компанія перебували в хорошому настрої, проте дехто з гравців Барселони (як, наприклад, Філіппе Коутінью) добряче змерз, тому змушений був одягнутися тепліше.

Зауважимо, що раніше іспанські ЗМІ переконували у відсутності передматчевого тренування в розкладі "блаугранас" у Києві. Барса начебто повинна була залишити готель лише за 2 години до гри, а після матчу команда одразу ж вилетить до Іспанії.

Матч Динамо – Барселона стартує о 22:00. Після трьох турів каталонці очолюють турнірну таблицю, набравши 9 очок. У киян 1 пункт і третя позиція.

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Фото: ФК Барселона