Схоже, делегація Барси не була готова до київської погоди.

Гравці Барселони на чолі із головним тренером Рональдом Куманом прилетіли до столиці України, повідомляють каталонці у Twitter.

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Судячи з фото, іспанська делегація одразу відчула контраст з київською погодою.

Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал.

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