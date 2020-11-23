Динамо – Барселона: каталонці прибули до Києва на матч Ліги чемпіонів
Схоже, делегація Барси не була готова до київської погоди.
Гравці Барселони на чолі із головним тренером Рональдом Куманом прилетіли до столиці України, повідомляють каталонці у Twitter.
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Судячи з фото, іспанська делегація одразу відчула контраст з київською погодою.
Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал.
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