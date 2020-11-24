Прес-служба Барселони також готується до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Гравці Барселони на чолі із головним тренером Рональдом Куманом прилетіли до столиці України вчора ввечері, 23 листопада.

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Прес-служба каталонського клубу підготувала відеоролик про переліт команди в Київ, не забувши включити туди кадри краєвидів нашої столиці, та НСК Олімпійський, на якому відбудеться гра.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Барса з максимальними показниками очолює квартет.

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