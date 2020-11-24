Схоже, іспанські журналісти ніяк не можуть вивчити українських футболістів, хоча деякі з них вже провели кілька матчів проти місцевих команд та збірної.

Провідне іспанське видання AS вважає, що Володимир Костевич може вийти на поле проти команди Рональда Кумана. Все б нічого, але новачок киян ще раніше був прооперований та вибув на кілька місяців, не зігравши жодного поєдинку за Динамо.

"Циніков, Мараменко та Караве", – журналісти Marca епічно зганьбилися, називаючи склади на матч Україна – Іспанія

Також у запасі під 41-м номером опинився Ігнатенко (вочевидь, мається на увазі 17-річний голкіпер Денис Ігнатенко – прим. "Футбол 24"). Але він заявлений під 45-м номером, а під 41-м виступає Артем Бєсєдін, який не заявлений на ЛЧ через дискваліфікацію. Зауважимо, перед минулим поєдинком Динамо і Барселони той-таки AS теж відзначився неуважністю.

А от Marca, яка зганьбилася перед матчем збірних України та Іспанії, виправилася. Принаймні, прізвища гравців Динамо вказані коректно. Єдине зауваження – Карлоса Де Пену намалювали правим форвардом, хоча уругваєць завжди грає зліва у півзахисті. А ще Денис Попов опинився як серед запасних, так і серед відсутніх.

Матч Динамо – Барселона стартує на НСК Олімпійський о 22:00. Після трьох турів кияни мають 1 пункт, каталонці – 9.

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів