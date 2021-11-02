Схоже, у тренерського штабу "блаугранас" у матчі з киянами стало на одну проблему менше.

Форвард Барселони Ансу Фаті зможе зіграти у нинішньому матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо, повідомляє інспанська журналістка Хелена Конді на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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19-річний нападник провів хороше вечірнє тренування і медичний штаб команди на ранковій сесії вирішив, що Фаті цілком готовий, аби вийти на поле НСК Олімпійський. До слова, перед вилітом до Києва Ансу лише частково займався з командою і ризикував пропустити зустріч з командою Луческу.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00. Попередня зустріч між Барселоною та Динамо завершилась мінімальною перемогою каталонців на Камп Ноу (1:0).

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