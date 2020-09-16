Захисник Динамо Ілля Забарний увійшов в історію київського клубу завдяки вчорашньому дебюту в матчі з АЗ.

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі Динамо на матч проти АЗ та зіграв свій перший матч у єврокубках у досить юному віці.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На момент дебюту оборонцю було 18 років та 14 днів. Ілля став другим наймолодшим дебютантом в історії киян у єврокубках. Забарний поступився у цьому рейтингу лише Максиму Ковалю, який у віці 17 років та 251 дня дебютував за "біло-синіх" у матчі проти Аякса у 2010 році.

Топ-3 найбільш юних гравців замикає Георгій Цітаішвілі, четверте та п'яте місце посідають Андрій Шевченко та Сергій Ребров відповідно.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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