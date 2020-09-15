"Доля путівки у плей-офф раунд Ліги чемпіонів вирішиться в одному поєдинку, тому права на помилку немає у жодного із суперників. Я знаю, амбіції і можливості Мірчі Луческу, тому точно можу сказати, що команда буде битися, не шкодуючи себе. Інша справа, чи зможуть гравці виконати план містера.

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Головна ж проблема у наставника Динамо, це, на мій погляд, травми футболістів, тому Луческу все ще перебуває в пошуку оптимального складу. Сподіваюся, Динамо використовує свій шанс і порушить традиції непотрапляння в груповий раунд ЛЧ.

Важливо, що кияни зараз працюють на позитиві, навіть, незважаючи на втрату очок у грі з Десною. У чемпіонаті все ще попереду, а матч з АЗ – лише один. Фактор свого поля, навіть без уболівальників, повинен допомогти Динамо досягти успіху. Матч буде цікавим і дуже складним для "біло-синіх". Кияни пропустять гол, але я вірю, що забити вони зможуть більше суперника", – цитує Єзерського Команда 1.

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