Як відомо, вже у вівторок, 15 вересня, у Києві відбудеться поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо і алкмаарським АЗ. Нідерландці, аби краще підготуватися до важливого протистояння з командою Луческу, навіть перенесли свій матч Ередивізі проти Утрехта.

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Делегація суперника киян у складі 55 осіб прибуде до Києва чартерним рейсом з Амстердама у понеділок, 14 вересня, о 14:00, повідомляє видання Meta Ratings. Проживатимуть нідерландці у готелі "Хаят" у центрі Києва.

АЗ, через пандемію коронавірусу, буде обмежений у пересуванні і навіть відмінив ранкову прогулянку біля готелю (її замінять роботою у тренажерному залі готелю). Окрім передматчевого тренування та традиційної прес-конференції більше ніяких заходів алкмаарці не планують.

Додамо, що відразу після гри на НСК Олімпійський нідерландці переночують у Києві і повернуться в Амстердам 16 вересня.

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