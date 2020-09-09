Півзахисник АЗ Келвін Стенгс та кого партнер з атакувальної ланки Усама Ідрісі ризикують не зіграти у матчі ЛЧ проти Динамо, повідомляє Voetbalprimeur.

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Обидва футболісти нідерландського клубу не брали участі в останніх спарингах АЗ. Також під великим питанням участь у поєдинку з киянами Йорді Класі, який теж пропустив останні матчі команди.

Нагадаємо, поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – АЗ відбудеться у Києві, стартовий свисток пролунає о 20:00.

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