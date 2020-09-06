"Перше, про що я подумав: О, круто, нідерландська команда. У мене прекрасні спогади про цю країну, тому грати проти АЗ буде досить емоційно, навіть в Україні.

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Але відразу після цього я подумав: Чорт, це буде складно. Тому що всі ми знаємо силу і якості АЗ. Можливо, не всі в Динамо знали про АЗ. Але коли ми дізналися, що жеребкування може звести нас з АЗ, Рапідом чи ПАОКом, багато хлопців і персонал переглянули всю інформацію про ці клуби. Відразу отримав багато запитань від одноклубників і тренера Мірчі Луческу.

Що я сказав? Що АЗ відрізняється від інших нідерландських команд. Багато команд в Нідерландах хочуть володіти м'ячем і постійно атакувати, але вони також можуть дуже добре контратакувати.

З тих пір, як я грав в Нідерландах, в команді залишилося багато гравців. Я – фанат Усама Ідрісі, мені подобається його манера гри і дриблінг. Він може створити нам проблеми. Мені також дуже подобається Майрон Боаду. Дійсно великий талант.

Прогноз на матч? Уявіть, що я відповім, що далі пройде АЗ. Ні, це зробить Динамо. Але це безперечно буде нелегко", – цитує слова Франа Соля нідерландське видання VI.

Нагадаємо, вже 15 вересня Динамо прийматиме нідерландський АЗ в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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