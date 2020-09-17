"Що допомогло змінити гру Динамо в другому таймі? Містер вказав на помилки, які ми робили в першому таймі і підказав, що робити в другому. Це нам і принесло результат. Мій забитий гол? Вся заслуга Кендзьори. На 90-й хвилині не кожен зможе зробити такий ривок і віддати точну передачу.

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АЗ – хороша команда бойова, багато боротьби вони нам запропонували. Найкращі в їхньому складі – це правий вінгер і лівий, який вийшов на заміну. Гент? Знаю, що там грають наші хлопці з України. Це хороша команда, яка вміє працювати з м'ячем. Адекватно сприйняли, треба виходити і грати", – поділився Шапаренко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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