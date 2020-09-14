"Хто фаворит? Шанси 50 на 50. Динамо та АЗ не так часто зустрічаються, важко оцінити. Матч може складатися по-різному. Спершу одна команда володітиме ініціативою, потім інша.

Динамо – АЗ: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Пригадую матч з Маріуполем. Провели тоді хороший поєдинок, пройшли далі. Тому можна сказати, що я задоволений виїздами до України. Ідріссі та Стенгс в заявці. За підсумками сьогоднішнього тренування побачимо, чи вони зможуть зіграти, згодом приймемо рішення.

Чи готова команда до Ліги чемпіонів? Деякі гравці їздили у національні збірні, але ми продовжували підготовку до Динамо. Завтра все побачимо. Про тактику не говоритиму. Повторюю, що у нас попереду ще одне тренування, тому завтра вирішимо, як будемо діяти проти Динамо. Прогрес у команди помітний, набираємо форму. Підключили молодих гравців, вони допомагають нам готуватися.

Сильні сторони АЗ? У нас сильна лінія атаки, кваліфіковані креативні виконавці. Ми готові домінувати. Однак Динамо сильно грає на контратаках, тому нам потрібно віднайти баланс. Над цим працюємо.

Я не дуже стежу за українським чемпіонатом. Важко порівняти його з Ередивізі. Знаю, що у вас дві потужні команди – Шахтар і Динамо борються за чемпіонство", – сказав Слот на передматчевій прес-конференції.

"Треба лише зіграти, як Десна": фанати АЗ реагують на матч з Динамо в ЛЧ – від самоіронії до залізної причини перемогти