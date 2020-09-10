"Перемога над Динамо принесе очки в таблицю коефіцієнтів і гроші. Ми можемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Тому я думаю, що це безпрограшна ситуація для всіх.

Динамо – АЗ: суперник киян недорахується двох ключових гравців у матчі Ліги чемпіонів

Тепер у нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І шанси були б набагато меншими, якби нам довелося грати в суботу проти Утрехта (матч першого туру чемпіонаті Нідерландів перенесено через гру АЗ у ЛЧ – Футбол 24).

Рапід і Гент? Я не збираюся недооцінювати ці команди, але я думаю, що ми конкурентоспроможні. Хоча я набагато випереджаю події", – цитує Арне Слота VoetbalPrimeur.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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