"Що у перерві говорив Містер? Я не звик розповідати про те, що відбувається у роздягальні. На другий тайм постаралися вийти і підсилити атаку, більше контролювати м'яч і виходити якісно в контратаки. У нас це вийшло.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бувають такі ігри, що ти обороняєшся, вибігаєш якісно в контратаку і забиваєш м'яч. Це футбол.

Мені в принципі, без різниці, де грати, головне, щоб я грав. Тренер довірив мені цю позицію (центральний захисник – Футбол 24), що дуже важливо для мене після травми. Сподіваюся, що і далі буду продовжувати виступати", – сказав Миколенко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо на власному полі перемогло нідерландський АЗ з рахунком 2:0. Наступним суперником киян буде бельгійський Гент, який здолав австрійський Рапід (2:1).

Динамо з боєм переграло АЗ і вийшло у плей-офф кваліфікації ЛЧ – перемога імені Луческу, Жерсона та Шапаренка